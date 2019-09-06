В британских пабах подешевеет пиво после Brexit

Цена за одну пинту пива в пабах Британии может снизиться. Фото: pixabay

Цена за одну пинту пива в пабах Британии может снизиться. Фото: pixabay

Стоимость пива в Великобритании может снизиться после выхода страны из Евросоюза, сообщает компания Social Market Foundation, занимающаяся исследованиями в Британии.

Цена за одну пинту пива в пабах Британии может снизиться после выхода страны из ЕС. Снижение стоимости ожидается из-за того, что британские власти, отойдя от правил ЕС, смогут провести реформу налогообложения в данной сфере. Это повлечет за собой снижение цен на напитки местного производства, а увеличение пошлины на крепкие напитки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что работа Британского парламента остановлена. Brexit неизбежен?

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