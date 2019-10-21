На КАД прилетел вертолет за пострадавшими в ДТП

На КАД от Софийской улицы в сторону Пулковского шоссе произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, на место происшествия прилетел вертолет.

«Авария на КАД от Софийской в сторону Пулковскому шоссе. На место дтп прилетел вертолёт. Собралась пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

По словам очевидцев, большегруз влетел в фуру. Жив ли водитель неизвестно. На место ДТП также прибыла реанимация.

По данным «Яндекс. Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 3 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта. Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.