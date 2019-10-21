В Петербурге мать обвинила школьного логопеда в рукоприкладстве

В Петербурге мать ученика второго класса обвинила школьного логопеда в рукоприкладстве.
По ее словам, педагог схватила за шею ее ребенка во время занятия, сообщает «Фонтанка».
По словам ребенка, он потерял ручку перед уроком, и когда к нему подошла логопед, он испугался и спрятался под парту. Педагог попросила другого мальчика сходить за его дневником, после чего он якобы держал потерпевшего, когда логопед схватила его за шею, оставив ссадины за ухом и у щеки.
Директор школы утверждает, что служебное расследование не подтвердило слов матери и ее сына.
В этом деле теперь разбираются следственные органы.
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