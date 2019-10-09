В Таганроге воспитательницу уволили за фразу «сажать на кол»

В Таганроге воспитательницу уволили за фразу «сажать на кол»
Cуд отклонил жалобу воспитательницы и не восстановил на работе. Фото: Pixabay

В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за объяснение значения детям фразы «посадить на кол» из сказки «Конек-Горбунок».

Женщина читала детям из коррекционной группы сказку «Конек-Горбунок» и объяснила фразу, которая была им непонятна.

После этого дети рассказали об этом родителям, и они пожаловались на нее. Она рассказал, какие именно мучения испытывал посаженный на кол человек.

По словам родителей, у одного ребенка начались перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти и тревожность.

По итогам проверки женщину уволили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученики коррекционной школы, в которой воспитательница ударила первоклассницу, расскажут о педагоге.

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