57-летняя жена Эммануила Виторгана не справляется со старшей дочерью

У Ирины Млодик и 79-летнего Эммануила Виторгана две дочери: старшей, Этель, уже больше года, а младшей, Кларе, почти два месяца.

В воскресенье, 20 октября, Ирина выложила в Instagram видеоролик, на кадрах которого видно, что старшая малышка беспокойно ворочается в кроватке. Под видео молодая мама пожаловалась, что никак не может уложить дочь, — «не спит и все», — и спросила у подписчиков совета.

Комментаторы предлагали разнообразные способы: лечь рядом, спеть колыбельную, погладить по спинке или «просто поцеловать». Каким из предложенных вариантов воспользовалась супруга Виторгана, чтобы решить проблему со сном старшей дочери, осталось за кадром.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Максим Виторган рассказал, откуда на популярном сайте знакомств профиль с его фотографиями.