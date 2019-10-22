На Индустриальном проспекте маршрутка прижала легковой автомобиль

В ночь на 22 октября на перекрестке Индустриального проспекта и Энтузиастов произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, водитель маршрутки решил повернуть направо со второго ряда и задел легковушку, которая двигалась в сторону проспекта Ударников.

«По Индустриальному я ехал прямо в сторону Ударников, а маршрутка решила повернуть со второго ряда направо на Энтузиастов», — пишет очевидец происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 22 октября на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошло ДТП с участием ВАЗ 2170 и Volkswagen Jetta.