На Рижском проспекте столкнулись Chevrolet и Volkswagen

Утром 22 октября на Рижском проспекте произошло ДТП с участием Chevrolet и Volkswagen.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen поворачивал на улицу Циолковского и не заметил Chevrolet, в результате чего произошло ДТП.
«Водитель Поло еще не проснулись поворачивал налево с Рижского проспекта на улицу Циолковского и во сне не увидел встречный Шевроле», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 22 октября на перекрестке Индустриального проспекта и Энтузиастов произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. По словам очевидцев, водитель маршрутки решил повернуть направо со второго ряда и задел легковушку, которая двигалась в сторону проспекта Ударников.