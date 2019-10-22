На Рижском проспекте столкнулись Chevrolet и Volkswagen

О пострадавших не сообщается. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

О пострадавших не сообщается. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

Утром 22 октября на Рижском проспекте произошло ДТП с участием Chevrolet и Volkswagen.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen поворачивал на улицу Циолковского и не заметил Chevrolet, в результате чего произошло ДТП.

«Водитель Поло еще не проснулись поворачивал налево с Рижского проспекта на улицу Циолковского и во сне не увидел встречный Шевроле», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 22 октября на перекрестке Индустриального проспекта и Энтузиастов произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. По словам очевидцев, водитель маршрутки решил повернуть направо со второго ряда и задел легковушку, которая двигалась в сторону проспекта Ударников.