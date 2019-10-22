Житель Петербурга ударил собутыльника молотком и скрылся

Житель Петербурга ударил собутыльника молотком и скрылся
Молоток. Фото: Pixabаy

В Петербурге в больницу попал мужчина с травмами средней степени тяжести после ссоры с собутыльником.

По предварительной информации на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков с неизвестным, тот достал из рукава молоток, которым ударил его несколько раз по голове, после чего скрылся с места происшествия на Ford Mustang, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в один из травмпунктов Колпинского района Петербурга обратился 31-летний мужчина. Он утверждает, что его ударил кухонным ножом старший брат.

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