В Петергофе задержали мужчину по подозрению в нападении на медбрата

Стало известно о нападении на медбрата у одного из домов по Ботанической улице в Петергофе.
Неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, отобрал телефон стоимостью 11 тысяч рублей и скрылся с места происшествия, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемого в нападении уже задержали.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в прошлом он уже не раз был судим и проходил принудительное лечение в психбольнице.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор по делу о разбойном нападении на 40-ю больницу. Целью бандитов были денежные средства