Школьник в Петербурге в Сети продал чужой автомобиль по поддельным документам

У дома по Шуваловскому проспекту был угнан автомобиль ВАЗ 21063 1991 года выпуска. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Через неделю машину в разобранном виде нашли у пункта приема металлолома во Всеволожском районе Ленобласти в поселке им. Свердлова, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ученик девятого класса. Машина была продана по объявлению на сайте.

По предварительной информации, школьник совершил сделку по поддельному договору купли-продажи.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе сотрудники правопорядка попытались остановить легковой автомобиль марки Jaguar. Водитель требования правоохранителей проигнорировал и увеличил скорость, попытавшись скрыться.