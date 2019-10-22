В Петербурге мать напоила грудничка жидкостью для удаления накипи

В одну из детских больниц Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2019 года рождения. У ребенка острое пероральное отравление.

Как стало известно gazeta.spb.ru, месячного малыша увезли на скорой из дома на Полевой улице. Ребенка по ошибке напоили органической жидкостью для удаления накипи. Мать случайно развела ей смесь для кормления.

Ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области в дереве Большие Колпаны госпитализировали трехлетнего мальчика. Ребенок отравился медикаментозными препаратами. По предварительным данным, он случайно употребил таблетки сильного седативного и противосудорожного действия. Ребенку сделали промывание желудка и оставили в детском отделении под наблюдением врачей.