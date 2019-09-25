Трехлетний ребенок наглотался таблеток в Ленобласти

Трехлетний ребенок наглотался таблеток в Ленобласти
Малыш наглотался седативными таблетками. Фото: unsplash

В Гатчинском районе Ленинградской области госпитализирован малолетний ребенок с отравлением медикаментозными препаратами.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел вечером 24 сентября в одной из квартир дома в деревне Большие Колпаны. Согласно данным правоохранительных органов, мальчика в возрасте трех лет доставили в гатчинскую больницу. Медики диагностировали у ребенка медикаментозное отравление. Мальчику сделали промывание желудка и оставили в детском отделении под наблюдением врачей.

Согласно предварительной информации, малыш наглотался таблетками препарата сильного седативного и противосудорожного действия.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове. В Петродворцовом районе Северной столицы госпитализировали двухлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии.

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