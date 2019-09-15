Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове

Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове
Девочке год и 10 месяцев. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Северной столицы госпитализировали двухлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии.

Девочку доставили в детскую больницу №1 в полночь 14 сентября. У ребенка в возрасте 1 год и 10 месяцев диагностировали острое пероральное отравление лекарством с наркотиком.

Как сообщают GazetaSPb правоохранительные органы, мать ребенка работает менеджером Сбербанка, отец — водитель скорой помощи. В их квартире была найдена и изъята полулитровая пластиковая бутылка с жидкостью белого цвета.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что брошенный каршеринг перегородил дорогу автомобилям в Купчино.

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Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове
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