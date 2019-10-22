После ножевого ранения в Петербурге разыскивают кудрявого ливийца

В Петербурге разыскивают 30-летнего гражданина Ливии. Его подозревают в нападении на знакомого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Пушкинском районе госпитализировали 21-летнего мужчину с ранением живота. Врачи его состояние оценивают как тяжелое.

К ранению может быть причастен гражданин Ливии. В полицию о конфликте между мужчинами сообщила сожительница иностранца. Она заявила, что они поругались в парадной дома 2 по Галицкой улице.

Среди особых примет подозреваемого — кудрявые длинные волосы и серьга в ухе.

При проведении оперативных работ в квартире у гражданина Ливии нашли 49 банковских карт, часть из них оформлена на неизвестных людей в арабских банках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах с ножевым ранением госпитализировали 21-летнего мужчину. Его увезли на скорой в тяжелом состоянии.