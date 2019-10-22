Петербуржца будут судить за хищение цепочки у мертвеца

Житель Петербурга подозревается в краже с причинением значительного ущерба.

Как полагает следствие, трое молодых людей распивали в квартире в Выборгском района алкоголь. Когда алкоголь закончился и мужчины легли спать у одного из гостей остановилось сердце. Хозяин квартиры поняв, что его друг не подает признаков жизни, разбудил напарника и стал вызывать скорую помощь. Злоумышленник заметил на покойном цепочку и похитил ее, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Он поспешил покинуть квартиру, сообщив, что ему нужно на работу. Хозяин квартиры в этот момент оказывал первую медицинскую помощь.

Пропажу цепочки обнаружила жена умершего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе неизвестные распивали алкоголь в кафе и похитили 1,5 млн рублей. Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что распивала ночью алкоголь в компании двух мужчин в кафе на Светллановской площади. Однако в какой-то момент деньги кончились и она отправилась домой в дом 4 по улице Нежинской, взяла там 1,5 миллиона рублей наличными.