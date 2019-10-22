Дебошир в метро, сломавший нос пассажиру на «Чернышевской», получил 2,5 года

Дебошир в метро, сломавший нос пассажиру на &#171;Чернышевской&#187;, получил 2,5 года
Конфликт произошел в вагоне метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о пьяном дебоше в метро. Обвиняемые сломали нос одному из пассажиров и вытолкали другого из вагона.

Суд признал Бориса Афанасьева и Константина Соколова виновными. Афанасьеву назначен 1 год условно. Соколов получил 2 года и 5 месяцев лишения свободы. По совокупности с приговором Калининского районного суда ему предстоит провести в колонии общего режима два с половиной года.

«Фигуранты вину признали», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Конфликт произошел 5 апреля 2018 года на перегоне между станциями «Площадь Ленина» и «Чернышевская». Суд установил, что Афанасьев нарушил общественный порядок. Будучи пьяным, он умышленно открыл дверь поезда во время движения и выкрикнул в тоннель что-то нечленораздельное.

После этого вместе с Соколовым они вытолкали пассажира, который сделал им замечание, из вагона. Еще одному пассажиру Соколов сломал нос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Пушкинская» мужчину ранили в спину во время драки.

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