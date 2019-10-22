Житель Петербурга избил должника и угрожал привязать его к батарее

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Pixabay

Жителя Петербурга будут судить за самоуправство с применением насилия в отношении должника.

По версии следствия, подозреваемый избил потерпевшего с целью принудить его вернуть взятые у него в долго денежные средства.

«С целью подавления сопротивления, надел на запястье потерпевшего предмет похожий на пластиковый хомут-стяжку и потребовал долговую расписку, пообещав в случае отказа, привязать должника к батарее», — сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, он украл у потерпевшего телефон в счет погашения долга.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно о нападении на медбрата у одного из домов по Ботанической улице в Петергофе. Неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, отобрал телефон стоимостью 11 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.