За день на дорогах Петербурга пострадали 29 человек

Сотрудники ГИБДД зафиксировали в Петербурге и Ленобласти 485 ДТП.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга произошло 420 ДТП, в 14 из которых есть пострадавшие. Всего травмы получили 17 человек, детей среди них трое, сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти за минувшие сутки произошло 65 ДТП. Травмы получили 11 взрослых и один ребенок.

Напомним, 21 октября на КАД от Софийской улицы в сторону Пулковского шоссе произошло серьезное ДТП. На место происшествия прилетел вертолет. Водителя вырезали из кабины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта. Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.