Торговая сеть «Лента» может переехать на Кипр

Торговая сеть &#171;Лента&#187; может переехать на Кипр
Гипермаркет "Лента". Фото: lenta.com

Акционеры компании «Лента Лтд.» большинством голосов одобрили смену юрисдикции. Торговую сеть планируют перерегистрировать на Кипре.

За смену юрисдикции проголосовали 99,71% акционеров. Если регистратор предоставит разрешение, компания переедет в Республику Кипр, сообщает АБН. Сейчас «Лента Лтд» зарегистрирована на Британский Виргинских островах.

Предполагается, что юридическим адресом компании станет улица Караискаки, 6, СИТИ ХАУС, 3032; Лимассол, Кипр. Наименование торговой сети с Lenta Ltd изменится на Lenta PLC.

Компания «Лента» была основана в Петербурге в 1993 году. Под одноименным брендом в России работает 130 магазинов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 11,8 млрд рублей.

Ранее в Петербурге объявили о закрытии супермаркета «Лента» на проспекте Энгельса. Причиной этого стало ухудшение финансового положения клиентов.

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