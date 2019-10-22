Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно

Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Спустя год после преступления, убийца осужден. Фото: Pixabay

Преступника, который ранее был трижды судим за сексуальное насилие, осудили на пожизненное тюремное заключение.

Забайкальский краевой суд признал виновным в убийстве 12-летней девочки Алексея Фирулева. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению, сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Кроме того, суд обязал убийцу выплатить родственником жертвы моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, что девочка пропала 19 октября 2018 года, ей было двенадцать лет. Через 4 дня после исчезновения ее труп обнаружили на автостоянке. На следующий день арестовали подозреваемого — мужчина работал на этой автостоянке и ранее был трижды судим за сексуальное насилие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полковник МВД России в отставке в приступе ярости застрелил любовника своей жены.

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