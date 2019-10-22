Изнасиловавшего 5-летнюю девочку жителя Ленобласти отправили в колонию

В Ленобласти суд вынес приговор жителю Тосно, который обвинялся в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 22 октября.

Установлено, что 33-летний мужчина насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в период с мая по июнь 2017 года. Все происходило в моменты отсутствия женщины дома. Поскольку девочке было всего 5 лет, она находилась в беспомощном состоянии и не осознавала значение совершаемых с ней действий.

Было возбуждено уголовное дело. В результате суд приговорил насильника к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 12 лет 8 месяцев.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый имеет судимость за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант из Таджикистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Ленобласти.