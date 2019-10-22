СК начал проверку отравления малыша жидкостью для накипи в Петербурге

Следственный органы СК РФ по Петербургу начали доследственную проверку по факту госпитализации ребенка. Малыш, родившийся в сентябре 2019 года, отравился жидкостью для удаления накипи.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии вечером 21 октября. Он остается под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

На скорой мальчика увезли от дома на 1-й Полевой улице. У ребенка острое пероральное отравление. Как сообщалось ранее, 41-летняя мать грудничка по ошибке напоила его жидкостью для удаления накипи. Женщина призналась, что случайно развела ей смесь для кормления.

Следователи проверяют информацию и выясняют детали произошедшего.