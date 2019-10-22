Митинг против переезда СПбГУ перенесли в парк Екатерингоф

Митинг против переезда СПбГУ в Шушары перенесли в парк Екатерингоф у здания 12б на Лифляндской улице. Об этом рассказали организаторы акции.

«Преимущество Екатерингофа в покрытии площадки, там есть и сцена. Место ближе к метро. Увы, комитет наотрез отказался на встрече согласовать Пионерскую площадь у ТЮЗа, не назвав реального основания», — рассказал gazeta.spb.ru один из организаторов митинга Юрий Багров.

Изначально акцию планировалось провести на площади Ленина, Пионерской площади или у Балтийского дома. Однако Смольный в предоставлении площадок отказал.

Акцию разрешили провести на углу Мичманской улицы и улицы Кораблестроителей. Место хорошо близостью к общежитию. Но, как отметили организаторы, площадка для грузовых автомобилей — технически не самая лучшая территория для митинга.

В итоге митинг перенесли в парк Екатерингоф. Место согласовал комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Для участия в акции заявлено 1 тыс. человек. Название её звучит как «Митинг в защиту науки, культуры и образования».

«Главная цель сейчас — высказать публично своё мнение и дать старт публичной кампании против переезда университета за город. Мы понимаем, что одним митингом дело не ограничится», — отметил Юрий Багров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в соцсетях запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в единый кампус в Пушкинском районе.