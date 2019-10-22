Пьяный житель Ленобласти избил заведующую школы искусств

Мужчина из Тосненского района Ленобласти ударил по лицу преподавателя местной школы искусств. Он также пригрозить спалить ее автомобиль. Отметим, что ранее они не были знакомы.
Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, все произошло 20 октября в деревне Нурма. Нетрезвый злоумышленник вошел в школу и начал ругаться с заведующей. Словесный конфликт перерос в драку — мужчина несколько раз ударил преподавательницу кулаком.
Также буйный гражданин пригрозил сжечь машину пострадавшей. Конфликт остановили сотрудники Росгвардии, которых вызвали коллеги женщины. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга избил должника и угрожал привязать его к батарее. По версии следствия, подозреваемый избил потерпевшего с целью принудить его вернуть взятые у него в долг денежные средства.