Пьяный житель Ленобласти избил заведующую школы искусств

Пьяный житель Ленобласти избил заведующую школы искусств
Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина из Тосненского района Ленобласти ударил по лицу преподавателя местной школы искусств. Он также пригрозить спалить ее автомобиль. Отметим, что ранее они не были знакомы.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, все произошло 20 октября в деревне Нурма. Нетрезвый злоумышленник вошел в школу и начал ругаться с заведующей. Словесный конфликт перерос в драку — мужчина несколько раз ударил преподавательницу кулаком.

Также буйный гражданин пригрозил сжечь машину пострадавшей. Конфликт остановили сотрудники Росгвардии, которых вызвали коллеги женщины. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга избил должника и угрожал привязать его к батарее. По версии следствия, подозреваемый избил потерпевшего с целью принудить его вернуть взятые у него в долг денежные средства.

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Пьяный житель Ленобласти избил заведующую школы искусств
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