Таможенники в Ивангороде остановили россиянку с 112 кг косметики

В коробках был найдены различные кремы в коробочках, тени для век, бальзамы для губ и косметические маски. Фото: sztu.customs.ru

В коробках был найдены различные кремы в коробочках, тени для век, бальзамы для губ и косметические маски. Фото: sztu.customs.ru

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород таможенники обнаружили 9298 штук различной парфюмерной продукции, которую забыли задекларировать.

Как сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни, таможенники обнаружили во время досмотра, что гражданка РФ, проживающая в Таллине, забыла задекларировать 9298 штук различной парфюмерной продукции общим весом более 112 кг.

В коробках был найдены различные кремы в коробочках, тени для век, бальзамы для губ и косметические маски.

Россиянка объяснила, что закупила косметику российской продукции для ознакомления и дальнейшего продвижения в Эстонии, чтобы об этой продукции узнала вся страна.

Кингисеппская таможня возбудила уголовное дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Будет проведена товароведческая экспертиза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти уничтожили 874 кг «санкционки» из европейских стран.