В Ленобласти уничтожили 874 кг «санкционки» из европейских стран

В Ленинградской области уничтожено 19 товарных партий общим весом 874 кг, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Всего было уничтожено 874 кг санкционных товаров, изъятых у физических лиц при ввозе в страну. Среди уничтоженного товара была готовая молочная продукция (сыр, масло, йогурт), а также мясная продукция (колбаса, сосиски). Продукты были закуплены в странах Евросоюза физическими лицами для личного пользования.

Продукция была уничтожена путем сожжения в высокотемпературной печи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Хасанском рынке нашли больше 270 кг «санкционки». Среди них – сыр, мясная продукция рыба и масло. Их привезли в Санкт-Петербург из Дании, Финляндии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии, Испании, Франции, Эстонии.