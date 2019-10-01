На Хасанском рынке нашли больше 270 кг «санкционки»

Все продукты сожгут в ближайшее время. В печь отправятся продукты из стран Евросоюза.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает начальник отдела таможни Светлана Ларина, сообщает издание «Фонтанка». На Хасанском рынке, который находится в Красногвардейском районе, состоялся рейд. В его рамках на прилавках обнаружили 274 килограмма санкционных продуктов. Среди них – сыр, мясная продукция рыба и масло. Их привезли в Санкт-Петербург из Дании, Финляндии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии, Испании, Франции, Эстонии. Все изъятые продукты отправят в печь.

Напоминаем, что недавно управление Россельхознадзора сожгло почти 400 килограммов молочной продукции.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Приморске нашли 100 кг санкционных продуктов. Их уже изъяли и собираются ликвидировать – в огне уничтожат йогурты, сметану, сливочное масло, сыр, творог и многое другое. Пока что товары хранятся на специальном складе.