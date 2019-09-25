В Приморске нашли 100 кг санкционных продуктов

Покупателям предлагали приобрести товары из стран Евросоюза – от Германии до Италии.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, хотя рейд состоялся еще 20 числа. Обо всем рассказали в пресс-службе Выборгской таможни. Все случилось в Приморске – таможенный контроль отправился в рейд и нашел 100 килограммов санкционки на прилавках одного из них. Там находились продукты из Германии, Испании, Финляндии, Италии, а также других стран Евросоюза. Их уже изъяли и сбираются ликвидировать – в огне уничтожат йогурты, сметану, сливочное масло, сыр, творог и многое другое. Пока что товары хранятся на специальном складе.

Напоминаем, что ввоз некоторых продуктов на территорию России запрещен, а их торговля – в том числе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трое на «ВАЗ» украли продукты из магазина в Пикалево. Ими оказались три человека в возрасте от 18 до 22 лет. Злоумышленников задержали около дома №12 по улице Металлургов 23 сентября примерно в 1:20.