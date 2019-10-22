Трое мужчин из Болгарии попытались сбыть 40 кг кокаина в Петербурге

В Петербурге Петроградский районный суд признал виновными трех граждан Болгарии в попытке незаконного сбыта почти 40 килограмм кокаина.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в отношении Тодора Валчанова, Георги Лазарова, Крастьо Танкова вынесен приговор по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Валчанов и Лазаров отправятся в исправительную колонию строгого режима на 10 лет, а Танков — на 12 лет.

Установлено, что в прошлом августе, находясь в Болгарии, они договорились о незаконной продаже кокаина на территории Петербурга. После этого они транзитом через Германию прилетели в Петербург и отправились в квартиру на Съезжинской улице, где их «ждал» кокаин.

Они разместили в чемодане кокаин, расфасованный по 40 брикетам, и вызвали такси для перевозки наркотика к месту сбыта в центре города, но были задержаны правоохранителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 400 граммов наркотиков нашли у петербурженки.