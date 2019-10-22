Средняя зарплата жителя Петербурга увеличилась до 67 тыс. рублей

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 67 тысяч рублей. Фото: pixabay Фото: pixabay

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 67 тысяч рублей. Фото: pixabay Фото: pixabay

Средняя заработная плата петербуржцев в III квартале текущего года увеличилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 67,8 тысяч рублей.

Согласно данным исследования аналитического центра портала HeadHunter Северо-Запада, 67 818 рублей получают «специалисты» и «ведущие специалисты», опыт работы которых составляет от года до шести лет. Петербург занимает второе место в рейтинге зарплат среди российских городов.

Средние доходы сотрудников СЗФО также увеличились — за год их зарплата выросла с 48 тысяч рублей до 52,2 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики рассказали о самых высоких зарплатах Петербурга в октябре. В октябре 2019 самые привлекательные зарплаты ждут программистов-разработчиков, владеющих Python. Им предлагают до 400 тысяч рублей в месяц.