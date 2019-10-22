Москвич попытался доехать до Петербурга, зацепившись за поезд

Мужчина из Москвы собирался бесплатно добраться до Северной столицы на подножках поезда, однако затея не удалась — правоохранители сняли его по пути.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на УТ МВД по СЗФО, все произошло 21 октября. Транспортная полиция получила сообщение о зацепере на поезде «Москва — Петербург». Неизвестно, сколько километров москвичу оставалось «дотянуть» до города на Неве, пока его не сняли.

Согласно данным правоохранителей, мужчине около 30 лет на вид. В ведомстве отметили, что он просто хотел бесплатно добраться до Петербурга из-за отсутствия денег.

В отношении зацепера составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил поведения граждан на ж/д транспорте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поезд Владикавказ-Петербург увез пассажиров в депо.