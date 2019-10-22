Предпринимателя, построившего отель в деревне вепсов, оправдали

Всего представителей вепсов осталось около шести тысяч, из них примерно тысяча проживает на территории Ленобласти. Фото: Google Maps

Всего представителей вепсов осталось около шести тысяч, из них примерно тысяча проживает на территории Ленобласти. Фото: Google Maps

Красногвардейский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении бизнесмена Артема Топалова, два года назад обвиненного в мошенничестве.

О решении суда стало известно во вторник, 22 октября. Двумя годами ранее коммерсанта обвинили в нецелевом использовании выделенной субсидии, которую Топалов получил на развитие культуры коренного населения вепсов, проживающих в Ленобласти, как их представитель.

Предприниматель решил вложить полученные от государства 1 миллион рублей в строительстве гостиницы на территории вепсской деревни, которая должна была поспособствовать развитию инфраструктуры и росту туристического потока. Однако вместо этого получил иск от Комитета по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

Артем Топалов мог пробыть в заключении два года, однако суд счел, что бизнесмен имеет право на получение субсидии и оправдал его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд отменил приговор водителю автобуса, который совершил наезд на людей в подземном переходе в Москве.