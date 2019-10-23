Пожарные потушили постройки в деревне Ополье

На участке работали десять спасателей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На участке работали десять спасателей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти огнеборцы потушили частный дом и хозпостройки. Возгорание случилось во вторник, 22 октября, в деревне Ополье.

Сигнал о пожаре в экстренные службы поступил в 22:07. К месту происшествия оперативно выдвинулись десять спасателей на трех специальных машинах. Возгорание распространилось на площади в 128 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, ликвидировать пламя удалось к 23:56. Сведения о пострадавших и причины возникновения огня не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Волховском районе. Пламя в трех постройках тушили одиннадцать сотрудников.