В Ленобласти потушили два частных дома, полыхающих на 112 «квадратах»

В Волховском районе Ленобласти огнеборцы тушили два частных дома и хозпостройку. Инцидент произошел во вторник, 22 октября, в населенном пункте Кроватыни.

Сигнал о возгорании экстренные службы получили в 17:30. К месту происшествия выехали 11 сотрудников на трех единицах спецтехники. Здания полыхали на площади 112 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось к 18:51.

Как сообщил в Главном управлении МЧС РФ по области, сведения о возможных пострадавших и причины ЧП уточняются.

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