В Ленобласти потушили два частных дома, полыхающих на 112 «квадратах»

В Ленобласти потушили два частных дома, полыхающих на 112 &#171;квадратах&#187;
Пожарные тушили огонь почти полтора часа. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Волховском районе Ленобласти огнеборцы тушили два частных дома и хозпостройку. Инцидент произошел во вторник, 22 октября, в населенном пункте Кроватыни.

Сигнал о возгорании экстренные службы получили в 17:30. К месту происшествия выехали 11 сотрудников на трех единицах спецтехники. Здания полыхали на площади 112 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось к 18:51.

Как сообщил в Главном управлении МЧС РФ по области, сведения о возможных пострадавших и причины ЧП уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с пешеходом. Под колеса общественного транспорта попал мужчина. Все случилось на улице Луначарского в Петербурге.

ГУ МЧС России по Ленобласти ликвидация пожар
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