На Луначарского под колеса попал пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина попал под колеса маршрутки, перебегая дорогу в неположенном месте.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Несчастный случай произошел во вторник, 22 октября, около 23:00. Пострадавший нарушал правила дорожного движения, перебегая проезжую часть в не предусмотренном для этого месте неподалеку от одного из домов по улице Луначарского.

По информации свидетелей произошедшего, в течение получаса, пока ехала скорая, мужчина подавал признаки жизни. И после того, как медики положили пострадавшего на носилки, он шевелил руками и головой. Однако «крови было очень много», отмечают авторы публикации.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Санкт-Петербурга на улице Ленсовета сбили пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому переходу.