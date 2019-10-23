На Светлановской площади легковушка осталась без бампера

На Светлановской площади легковушка осталась без бампера
Состояние водителей неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

На Светлановской площади в Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась сегодня утром, 23 октября.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись, двигаясь в попутном направлении. У одного из автомобилей в результате удара отлетел бампер.

Другие подробности столкновения и сведения о состоянии водителей в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении пешехода на улице Луначарского. Пострадавший перебегал проезжую часть, в результате чего оказался под колесами транспортного средства.

дтп иномарки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Светлановской площади легковушка осталась без бампера
На ремонт спортзалов в сельских школах Ленобласти ушло 32 млн рублей
Определен топ стран для путешествий в 2020 году
В России представят плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками
Минздрав допустил возможность дистанционной продажи выписанных лекарств
Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты
Пожарные тушили вагончик строителей на Рябовском шоссе
Пожарные потушили постройки в деревне Ополье