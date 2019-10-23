На Светлановской площади легковушка осталась без бампера

На Светлановской площади в Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась сегодня утром, 23 октября.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись, двигаясь в попутном направлении. У одного из автомобилей в результате удара отлетел бампер.

Другие подробности столкновения и сведения о состоянии водителей в социальной сети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении пешехода на улице Луначарского. Пострадавший перебегал проезжую часть, в результате чего оказался под колесами транспортного средства.