Полиция разыскивает «домушника», похитившего 100 тысяч на Маршала Блюхера

В Калининском районе Петербурга злоумышленник вынес из квартиры денежные средства и ювелирные украшения. Преступный инцидент произошел во вторник, 22 октября, на проспекте М. Блюхера, 12.

В полицию обратился 25-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный проник в квартиру на первом этаже через незакрытое окно. Он похитил 100 тыс. рублей и украшения, после чего скрылся. Мужчина добавил, что все случилось в период с 10:30 до 18:05.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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