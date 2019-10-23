Полиция разыскивает «домушника», похитившего 100 тысяч на Маршала Блюхера

Полиция разыскивает &#171;домушника&#187;, похитившего 100 тысяч на Маршала Блюхера
Сотрудники полиции начали розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга злоумышленник вынес из квартиры денежные средства и ювелирные украшения. Преступный инцидент произошел во вторник, 22 октября, на проспекте М. Блюхера, 12.

В полицию обратился 25-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный проник в квартиру на первом этаже через незакрытое окно. Он похитил 100 тыс. рублей и украшения, после чего скрылся. Мужчина добавил, что все случилось в период с 10:30 до 18:05.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбитом пешеходе в Петербурге. Информация о состоянии пострадавшего не приводилась.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск
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