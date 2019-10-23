На Шаумяна сбили пешехода, на месте реанимация

Информация о состоянии пострадавшего не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии пострадавшего не приводится. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы легковой автомобиль сбил пешехода. Все произошло сегодня утром, 23 октября, на проспекте Шаумяна.

На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли бригада скорой помощи и реанимация. Информация о состоянии пострадавшего в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не приводится.

В комментариях в социальной сети «ВКонтакте» пользователи пишут, что на данном участке пешеходы часто перебегают проезжую часть.

«Как всегда там перебегают, 15 метров до перехода», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием двух машин. Один из участников лишился бампера.