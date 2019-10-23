Злоумышленник взломал замок квартиры ради одежды и туалетной воды на Маршала Захарова

Злоумышленник взломал замок квартиры ради одежды и туалетной воды на Маршала Захарова
Улица Маршала Захарова, 4. Фото: Google Maps

В Красносельском районе Петербурга злоумышленник похитил из квартиры одежду и туалетную воду. Все случилось во вторник, 22 октября, в доме №14 по улице Маршала Захарова.

О случившемся в отдел полиции сообщила 22-летняя жительница. Со слов заявительницы, неизвестный взломал замок входной двери и проник в квартиру на 14-м этаже. Стоимость ущерба женщина оценила в 50 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «домушнике», который похитил 100 тыс. рублей и ювелирные украшения. Злоумышленник проник в помещение через открытое окно.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража розыск
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