Мигранты устроили поножовщину в ЖЭК на Орджоникидзе

Правоохранители задержали мужчину, ударившего ножом своего знакомого в Московском районе Петербурга 22 октября.

Как сообщает главное управление МВД России по городу, все произошло утром 22 октября в помещении ЖЭК в доме 5 по улице Орджоникидзе. Медики госпитализировали 45-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик с ножевым ранением спины. Его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия прибыли правоохранители и задержали 29-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.

Установлено, что задержанный, в ходе внезапно возникшего конфликта, ударил ножом потерпевшего. Оба проживают в служебной квартире по улице Орджоникидзе и работают дворниками.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ножевого ранения в Петербурге разыскивают кудрявого ливийца.