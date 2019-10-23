Вор обчистил квартиру в Ленобласти на 300 тысяч рублей

В Тосненском районе Ленинградской области разыскивается злоумышленник, похитивший из квартиры деньги и шкатулку с ювелирными украшениями.

Как сообщает региональное управление МВД РФ, в полицию Тосненского района обратилась 56-летняя жительница города Никольское с заявлением о квартирной краже. Она рассказала правоохранителям, что днем 22 октября неизвестный сломал личинку замка входной двери и проник в ее квартиру в доме 237 по Советскому проспекту. Из шкафа в квартире он вынес 250 тыс. рублей и шкатулку с ювелирными изделиями. Пострадавшая оценила общий ущерб в 306 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сожитель подозревается в краже «ювелирки» из квартиры в Гатчинском районе.