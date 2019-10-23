Об отключении отопления и авариях на сетях ТЭК начнет предупреждать по СМС

Об авариях и отключениях петербуржцев предупредят по СМС. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Об авариях и отключениях петербуржцев предупредят по СМС. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге ГУП «ТЭК СПб» запустил смс-рассылку. Горожан будут предупреждать об ограничениях теплоснабжения в случае дефектов или плановых работ на теплосетях.

Рассылку будут получать люди, которые проживают в зоне отключения. Сервис доступен петербуржцам, зарегистрированным в личном кабинете на портале ТЭК.

«С помощью смс абоненты также смогут узнать плановое время окончания ремонтных работ», — уточнили в пресс-службе ТЭК.

Пользователей также проинформируют о переходе на прямые расчеты, необходимости проверить показания счетчика и о текущих задолженностях.

Проект запущен в тестовом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте ГУП «ТЭК СПб» в пилотном режиме запустили цифрового помощника. Чат-бот Вентиль Веня сможет принять показания счетчиков. Позднее его функционал будет расширен.