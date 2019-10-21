Показания горячей воды в Петербурге начал принимать чат-бот Веня

На сайте ГУП «ТЭК СПб» запустили цифрового помощника. Чат-бот Вентиль Веня сможет принять показания счетчиков.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо кликнуть на кнопку в нижнем правом углу экрана на сайте ТЭКа. После нажатия откроется окно с Вентилем Веней, сообщает пресс-служба ТЭК.

Кнопка «Добавить показание» позволит абоненту указать номер лицевого счета и отправить данные об объеме использованной горячей воды.

Пока цифровой помощник работает в пилотном режиме. В дальнейшем чат-бота планируют обучить и расширить его функционал. В частности, он сможет предоставлять справочную информацию и принимать жалобы горожан на управляющие компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК начал прием показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса». Сервис позволяет узнать задолженность и внести показания.