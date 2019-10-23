В Учебном переулке водитель Mitsubishi сбил женщину и скрылся

В Петербурге утром 23 октября с тяжелыми травмами госпитализировали 50-летнюю женщину. Она попала под колеса Mitsubishi в Выборгском районе.

По предварительным данным, авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода в Учебном переулке. Около восьми утра водитель на Mitsubishi сбил женщину 1969 года рождения, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пешеход получила тяжелые травмы. Водитель с места авария скрылся. Автомобилист и Mitsubishi объявлены в розыск.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 23 октября на проспекте Шаумяна легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. На месте ДТП замечены бригада скорой помощи и реанимация. Информация о состоянии пешехода неизвестна.