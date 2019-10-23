Петербуржца заставили отработать 100 часов в военкомате за долги по алиментам

Судебные приставы отправили должника по алиментам отрабатывать наказание в военный комиссариат в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу, в отношении 44-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двух сыновей 2008 и 2012 г.р. По решению суда он обязан к уплате алиментов на содержание детей в размере трети от всех доходов ежемесячно. Долг образовался по причине того, что небольшие поступления от должника не покрывали сумму алиментов. Неплательщику также ограничили выезд за границу и запретили совершать действия по регистрации с недвижимостью.

Долг неплательщика составил почти 500 тыс. рублей. Должник, проигнорировав привлечение к административной ответственности за неуплату, также уклонился от обязательных работ сроком на 100 часов. Впоследствии его признали виновным в неуплате средств на содержание детей. Он провел 4 месяца в изоляции от общества, после чего он отбыл административное наказание в военкомате под контролем судебного пристава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд вынес приговор в отношении злостного неплательщика алиментов в Петербурге.