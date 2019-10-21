Суд вынес приговор в отношении злостного неплательщика алиментов в Петербурге

Житель Петербурга уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына. Общая сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

Несмотря на установленную законом обязанность, а также игнорирую решение суда и службы судебных приставов, 46-летний петербуржец не выплатил бывшей жене на содержание ребенка порядка 230 тысяч рублей, сообщила в gazeta.spb.ru прокуратура Петербурга.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, частично погасив задолженность. Суд признал его виновным в злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей.

Прокурор заявил гражданский иск на сумму более 100 тысяч рублей с целью взыскания с подсудимого неустойки за неуплату алиментов. Иск удовлетворен в полно объеме.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут ужесточить ответственность за неуплату алиментов.