В России могут ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Поправки в статью 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" должны быть внесены до 2020 года. Фото: pixabay

Поправки в статью 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" должны быть внесены до 2020 года. Фото: pixabay

Российский Минюст готовит законопроект, согласно которому неплательщики алиментов не смогут избежать уголовной ответственности.

На сегодняшний день лица, которые уклоняются от исполнения обязательств по выплате алиментов, имеют возможность избежать уголовной ответственности в случае, если иногда делают незначительные выплаты.

Законопроект лишит их подобной лазейки в законодательстве. Поправки в статью 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» должны быть внесены до начала следующего года, сообщает РИА Новости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Министерство финансов ужесточит налогообложение богатых.

Проект называется «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», все изменения планируется провести за три года.