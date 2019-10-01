Министерство финансов ужесточит налогообложение богатых

Минфин расширит рамки для признания граждан налоговыми резидентами.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, минимальный срок пребывания на территории России с 183 до 90 дней, сообщает РБК.

Проект называется «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», все изменения планируется провести за три года.

Первый вице-премьер, глава Минфина Анатолий Силуанов отметил, что большое количество предпринимателей пользуются долгим периодом «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться в ФНС об активах заграницей и не выплачивать налог с нераспределенной прибыли. Так, сокращение минимального срока пребывания, по мнению Силуанова, поможет вернуть на родину предпринимателей, которые когда-то эмигрировали.

Также согласно этому законопроекту гражданин будет являться налоговым резидентом, если имеет в России недвижимость и личные связи, а срок пребывания на территории страны играть роли не будет.

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