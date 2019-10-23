Мужчину подозревают в серии квартирных краж на 4,5 млн в Петербурге и Кудрово

Мужчину подозревают в серии квартирных краж на 4,5 млн в Петербурге и Кудрово
За один день мужчина, по данным правоохранителей, обокрал несколько квартир на Европейском проспекте. Скриншот: Google Maps

В Петербурге мужчину подозревают в серии квартирных краж. Полиция установила его причастности к пяти эпизодам.

Действовал мужчина, по предварительным данным, на территории Петербурга и Кудрово, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был задержан в августе по подозрению в квартирной краже на Европейском проспекте, 21 в Кудрово. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Как полагают правоохранители, мужчина замешан в трех кражах в этом же доме. Все они были совершены в один день — 17 июля. Помимо этого, его подозревают в кражах на улице Руднева и на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.

Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей. Уголовные дела объединены в одном производство. Подозреваемый находится в СИЗО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры на Богатырском проспекте украли деньги и ювелирные украшения.

квартирная кража кража кудрово мвд новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Япония закупит петербургских роботов ROBBO на 500 тыс. евро
Поход на «Джокера» вдохновил депутатов сократить рекламу в кинотеатрах
Обслуживающая «Леруа Мерлен» компания отравила сотрудников ...
Дебошир избил деревянным бруском трех человек в «Заневском каскаде»
Мужчину подозревают в серии квартирных краж на 4,5 млн в Петербурге и Кудрово
Старушка из Щеглово лишилась 100 тыс. рублей, пока подбирала монеты с земли
Метрового медведя похитили из цветочного на Наставников
Дальневосточный стоит в пробке из-за ДТП с трамваем