Мужчину подозревают в серии квартирных краж на 4,5 млн в Петербурге и Кудрово

За один день мужчина, по данным правоохранителей, обокрал несколько квартир на Европейском проспекте. Скриншот: Google Maps

За один день мужчина, по данным правоохранителей, обокрал несколько квартир на Европейском проспекте. Скриншот: Google Maps

В Петербурге мужчину подозревают в серии квартирных краж. Полиция установила его причастности к пяти эпизодам.

Действовал мужчина, по предварительным данным, на территории Петербурга и Кудрово, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был задержан в августе по подозрению в квартирной краже на Европейском проспекте, 21 в Кудрово. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Как полагают правоохранители, мужчина замешан в трех кражах в этом же доме. Все они были совершены в один день — 17 июля. Помимо этого, его подозревают в кражах на улице Руднева и на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.

Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей. Уголовные дела объединены в одном производство. Подозреваемый находится в СИЗО.

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