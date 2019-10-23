Геодезисты нашли скелет посреди поля во Всеволожском районе

Инженер-геодезист случайно наткнулся на человеческий скелет в остатках одежды. Останки могут принадлежать 53-летнему мужчине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во время топографических работ в поле между КАД и деревней Порошкино Всеволожского района Ленобласти геодезисты наткнулись на скелет в одежде и череп неподалеку от него. При себе у скелета имелись ключи, банковская карты и удостоверение работника соцзащиты.

По предварительным данным, останки принадлежат 53-летнему жителю поселка Кузьмоловский, на имя которого было удостоверение. Мужчина числился пропавшим с середины июля этого года.

Труп отправили в морг больницы в Токсово. Все обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скелет мужчины найден на Планерной в Петербурге.